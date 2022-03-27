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Берлин работает над схемой гуманитарных виз, аналогичной той, что существует для белорусских правозащитников, заявила уполномоченная правительства ФРГ по политике в области прав человека Амтсберг.
В правительстве Германии призвали облегчить въезд правозащитникам из России
© Reuters / Scanpix

Уполномоченная правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) выступила за упрощение въезда в ФРГ российских правозащитников. "В России репрессии против инакомыслящих ужесточаются, особенно в качестве реакции на войну", - заявила она изданию Welt am Sonntag в субботу, 26 марта. "Мы обязаны помочь этим смелым людям, потому что они тоже защищают свободу, демократию и права человека в Европе", - подчеркнула Амтсберг. Официальный Берлин разрабатывает отдельную профильную схему гуманитарных виз, аналогичную той, что уже существует для белорусских правозащитников, добавила она.

В свою очередь соосновательница Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" Ирина Щербакова указала, что в России "попирают последние свободы". Она добавила, что предпочтет молчанию возможность защищать права человека, будучи вне России.

"Общественное выступление на тему войны означает прямой билет в тюрьму", - приводит издание слова директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского. По данным газеты, он вместе с семьей приехал в Берлин после того, как был вынужден отменить антивоенное мероприятие в свете нововведений в российском законодательстве, вводящих ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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Deutsche Welle
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