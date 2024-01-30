В ожидании большой войны: почему Европа готовится к худшему

Призыв в Британии в последний раз проводился в 1960 году, и с тех пор вопросы обороны полностью исчезли из жизни большинства населения.

"[Война в] Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а гражданские армии (citizen armies) на них побеждают", — сказал Сандерс.

Генерал предложил увеличить личный состав до 120 тыс человек с нынешних 73 тыс. через создание резерва из гражданских лиц — и сослался на угрозу конфликта с Россией .

Молодые британцы — это предвоенное поколение, и они должны приготовиться к общенародному подвигу, который может потребоваться в ближайшее время, заявил на прошлой неделе генерал сэр Патрик Сандерс, глава генштаба вооруженных сил Великобритании.

Их слова отражают нарастающую тревогу в Европе , воцарившуюся по итогам украинского контрнаступления и в преддверии президентских выборов в США , говорят эксперты.

О рисках российского нападения совсем недавно предупреждали власти Германии , Швеции, Норвегии и представители НАТО.

Консервативная Times, наоборот, поддержала призыв генерала и даже обрисовала потенциальный сценарий увеличения резервов. По информации газеты, в основу подготовки будущего резерва может лечь обучение украинских войск в Британии.

Отдел мнений либеральной газеты Guardian счел, что иметь эффективную армию важно, но социальные расходы и борьба с глобальным потеплением не менее важны, так что военные должны встать в очередь за бюджетными деньгами.

Речь генерала была воспринята неоднозначно. И хотя пресс-секретарь премьер-министра оперативно пояснил, что о возвращении призыва речи не идет, пресса активно обсуждала, готовы ли британцы к обязательной службе в армии.

С похожими предупреждениями недавно выступал и министр обороны Британии, заявивший о переходе страны "из послевоенного в предвоенный мир". Но от главы генштаба эти слова были восприняты иначе, чем из уст гражданского политика.

Под гражданской армией генерал имел в виду резерв из мирных жителей, которые имеют базовые представления о военном деле и готовы быть мобилизованы в случае большой войны — как в России или Украине.

Как и в остальной Европе, после конца холодной войны оборонные расходы Лондона последовательно урезались. Сейчас вооруженные силы Британии насчитывают 73 тыс. человек и испытывают острую нехватку контрактников.

Размер королевского военного-морского флота постоянно уменьшается, у армии нет ресурсов, чтобы развернуть даже одну дивизию, а в распоряжении военно-воздушных сил — семь эскадронов истребителей, что сравнимо с ВВС Сингапура .

Российское вторжение в Украину — лишь повод обратить внимание общества на проблему, которая возникла в результате многолетнего пренебрежения вооруженными силами, считает он.

Сейчас в обеспечении национальной безопасности в любой форме участвует абсолютное меньшинство граждан — меньше 1%, говорит Фрэнк Ледвидж, старший преподаватель военной стратегии в Портсмутском университете, прежде служивший в британской военной разведке.

С 2022 года более 30 тыс. солдат ВСУ , вчерашних гражданских, прошли подготовку на базах британской армии в рамках операции Interflex.

На этом фоне растут страхи прямого столкновения с Россией, несмотря на заверения Владимира Путина , что он не собирается воевать с НАТО.

Политики задаются двумя вопросами: как долго ЕС сможет поддерживать Украину без помощи США и что будет, если Вашингтон оставит европейских членов НАТО один на один с противниками.

Другая причина беспокойства британских политиков — все более реальная перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом, за чем может последовать отказ от поддержки Украины и даже ослабление НАТО.

"В вооруженных силах царит полный хаос", — сказал Ледвидж в разговоре с Би-би-си. Первоочередная задача, по его словам, — решение проблем с постоянным недобором контрактников и создание условий для них. Он добавил, что лично знает действующих военнослужащих, в квартирах которых нет горячей воды.

Если раньше было принято считать, что конфликт между ядерными державами означает ядерную войну, то теперь все чаще рассматривается более широкий набор сценариев, включая столкновение российской армии с европейскими без поддержки США — и с использованием всех возможных вооружений, кроме ядерного.

Европейские политики осознают, что Россия использовала два года войны в Украине более эффективно, чем Запад, и смогла нарастить производство боеприпасов и дронов, параллельно восстанавливая военный потенциал, считает Минна Аландер.

Триумфализм быстро испаряется из кабинетов власти.

"Говорить о том, что Россия была всерьез ослаблена — несерьезно. Россия сильнее, чем была в 2022 году, и становится еще сильнее", — предполагает Фрэнк Ледвидж.

В середине января министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о риске нападения России на НАТО — и сказал, что его стране требуется пять-восемь лет, чтобы подготовиться к этому.