Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны.

27 апреля РИА Новости сообщило, что в Херсонской области сформировали новые администрации, в том числе областную. Ее возглавил 65-летний Владимир Сальдо, который был мэром Херсона три срока подряд в 2002-2012 годы и народным депутатом Верховной рады Украины от "Партии регионов". С начала войны он поддержал российскую оккупацию Херсона.

Заместителем Сальдо себя объявил местный житель Кирилл Стремоусов, который представляется главой комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок". "Херсонская область находится под контролем Российской Федерации. Военно-гражданские администрации в городах и районах области сформированы", - сказал тогда он.

Кто такой Стремоусов

Стремоусов - местный активист, один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса, которого в 2019 году подозревали в участии в нападении на редакцию херсонской газеты с применением слезоточивого газа и травматического оружия.

В Херсоне долго продолжала работать украинская администрация под руководством мэра Игоря Колыхаева. "Решала бытовые и коммунальные вопросы, больше ни до чего никого не допускали", - рассказывал источник Би-би-си, принимавший участие в этой работе. По его словам, вечером 25 апреля в здание зашли вооруженные мужчины и выгнали всех, кто там был, отобрав ключи и поставив вооруженную охрану.

Уже 28 апреля Стремоусов объявил, что Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону. Его идея заключается в том, чтобы в переходный период, который займет до четырех месяцев, в регионе будут ходить рубль и гривна.

Еще он обещал восстановить памятник Ленину в Херсоне и "вернуть исторические названия улицам".

В дальнейших интервью РИА Новости Стремоусов говорил о том, что Херсонская область не вернется под контроль Украины, о решении вернуть ей герб времен Российской империи, о "неизбежном распаде" Украины, а также выражал надежду на "освобождение" Одессы и Николаева.

Еще в марте Херсонская областная прокуратура объявила, что житель Херсона стал подозреваемым по уголовным статьям о государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Основание - незаконное собрание "псевдооргана власти" - комитета спасения "За мир и порядок". На опубликованном прокуратурой фото украинские журналисты узнали Стремоусова.

Власти Украины опасаются, что оккупционные власти проведут референдум о создании "Херсонской народной республики". Стремоусов это отрицал. "У нас в военно-гражданской администрации даже не обсуждались вопросы относительно референдума, также как и не обсуждали вопросы создания Херсонской народной республики", - говорил он в эфире российского Первого канала.

При этом 8 мая в очередном интервью РИА Новости заявил, что жителям Херсонской области будут выдавать российские паспорта - вероятно, "уже в этом году". 9 мая он сказал о планах "максимально интегрироваться в состав Российской Федерации".

"Никаких ХНР создаваться не будет"

В среду, 11 мая, активно цитируемый российскими СМИ активист сделал следующий шаг - анонсировал обращение к России с просьбой о присоединении Херсонской области.

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации", - цитирует его РИА Новости. Аналогичную цитату дал и ТАСС.

"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области", этот вопрос должны оценить юристы и специалисты по праву, прокомментировал слова Стремоусов представитель Кремля Дмитрий Песков: "Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом".

Сальдо, объявленный главой оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области, накануне говорил в интервью ТАСС, что пока нет планов присоединения региона к аннексированному в 2014 году Крыму. "Может быть, это мое предположение, будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью", - рассуждал он.

Судя по заявлениям украинских властей, они намерены вернуть себе все утерянные за время вторжения регионы и предать суду тех, кто сотрудничает с оккупационными властями. Украинская прокуратура объявила Сальдо о подозрении в совершении государственной измены, писала "Украинская правда".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова Стремоусова в "Твиттере", написал, что единственное обращение, с которым могут обратиться коллаборационные власти Херсонской области - это прошение о помиловании после приговора суда. Они, по его словам, "могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру", а украинская армия освободит Херсон, несмотря ни на какие "игры слов".