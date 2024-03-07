В Норвегии начались масштабные учения НАТО Nordic Response

На севере Норвегии проводятся масштабные учения НАТО по отражению нападения на территорию альянса. В маневрах Nordic Response - 2024 ("Северный ответ"), которые начались с полуночи четверга, 7 марта, согласно сообщению германского бундесвера, принимают участие около 1500 немецких военнослужащих, в том числе 700 горных стрелков.

В первый день учений солдаты должны совершить "контрнаступление" из района норвежского города Альта (около 500 км от границы с Россией), чтобы освободить расположенные к югу от него территории, которые, по сценарию маневров, уже были "заняты противником".