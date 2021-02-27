Полиция считает, что школьниц увезли в лес. Это случилось в Джангебе, штат Замфара, в пятницу утром.
Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают учащихся с целью получения выкупа.
Президент Мухаммаду Бухари осудил похищение, назвав его "бесчеловечным и абсолютно неприемлемым".
"Власти не поддадутся шантажу со стороны бандитов, которые нападают на невинных школьников ради огромных выкупов, - заявил он. - Наша главная цель - сохранить заложников живыми и невредимыми".
По словам президента, власти могут применить против бандитов "огромные силы", но есть опасения, что школьниц могут использовать в качестве "живых щитов".
На прошлой неделе в соседнем Нигере боевики похитили по меньшей мере 42 человек, в том числе 27 учеников. Они до сих пор не освобождены.
В 2014 году боевики из "Боко Харам" похитили 276 школьниц на северо-востоке Нигерии. Эта радикальная исламистская группировка выступает против светского образования, ее члены часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.
Но за последними нападениями, предположительно, стоят обычные бандиты.
Как это случилось?
Нападение произошло в пятницу в час ночи по местному времени (в полночь по Гринвичу). Как рассказал местному новостному агентству один из преподавателей, группа вооруженных людей нагрянула в школу на пикапах и мотоциклах. По его словам, некоторые из налетчиков были одеты в униформу государственных органов безопасности.
Другие свидетели говорят, что боевики пришли пешком, их было более ста.
"Они сломали школьные ворота и выстрелили в охранника. Затем они вошли в общежитие, разбудили девочек и сказали им, что пришло время молитвы. Девочки плакали. Боевики собрали их и увели в лес. По дороге они стреляли в воздух", - рассказал Би-би-си очевидец.
Обезумевшие от горя родители собрались возле школы, некоторые из них отправились в джунгли искать своих дочерей, говорят свидетели.
Один из учителей сказал Би-би-си, что из 421 ученицы в школе остались только 55.
Для поиска похищенных в Джангебе направлены усиленные наряды полиции и воинские подразделения.
В ЮНИСЕФ заявили, что возмущены и опечалены очередным массовым похищением школьниц в Нигерии.
Чьих рук это дело?
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение.
Вооруженные группы, действующие в штате Замфара, часто похищают людей с целью выкупа.
декабре прошлого года в соседнем штате Кацина боевики захватили более 300 мальчиков. Звучали предположения, что за похищением может стоять "Боко Харам", хотя эта группировка действует преимущественно в других штатах - в сотнях километрах к востоку.
Тогда предположения о причастности к похищению "Боко Харам" не подтвердились, и после переговоров детей отпустили.
Почему в Нигерии похищают школьников?
Комментирует корреспондент Би-би-си Мэйони Джонс
Всякий раз, когда боевики берут в заложники детей из школ на севере Нигерии, вспоминается массовое похищение девочек группировкой "Боко Харам" в Чибоке.
Подобные нападения случались и раньше, но они не получили широкой огласки и никогда не касались девочек.
Но всеобщее внимание, вызванное кампанией #BringBackOurGirls ("Верните наших дочерей"), показало вооруженным группировкам, что массовое похищение детей может стать верным способом давления на власти, в том числе с требованием выкупа, хотя сами власти это отрицают.
У правительства, похоже, нет стратегии по предотвращению подобных инцидентов.
Правда, две недели назад законодатели штата Замфара предложили похитителям в обмен на раскаяние амнистию и материальную поддержку.
Это спорная стратегия, но она дала некоторые положительные результаты в дельте Нигера, где после аналогичной амнистии в 2009 году уровень преступности снизился.
Правительство пока заявляет, что не будет вести переговоры с преступниками.
А между тем школы в сельской местности на севере Нигерии сейчас более уязвимы, чем когда-либо.
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