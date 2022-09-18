"Боеприпасы, оборудование и обучение, которые предоставляют союзники и другие страны, реально меняют ситуацию на поле боя", - подчеркнул Бауэр.
По словам адмирала, в ходе двухдневной конференции обсуждалось, как "может быть сохранена и расширена" помощь Киеву со стороны партнеров по альянсу. "НАТО продолжит поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Приближается зима, однако поддержка должна оставаться непоколебимой", - уверен Роб Бауэр.
"Нестандартные решения украинских военных"
"Своими успехами в зоне конфликта ... Украина фундаментально изменила современное военное дело", - добавил адмирал, указав на тесное сотрудничество военных и гражданских сил. Председатель комитета отметил, что ВС Украины очень творчески подошли к использованию тех систем вооружения, которые им были предоставлены. "Они (украинские военные. - Ред.) использовали их нестандартным образом", - признал он.
В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила уверенность, что объемы поставляемых Киеву вооружений не следует снижать. "Продолжающееся контрнаступление доказывает, что военная помощь приближает Украину к победе и миру. Мы должны сосредоточиться на увеличении объемов помощи и поставок оружия, чтобы как можно скорее справиться с российской агрессией", - подчеркнула Каллас.
Конференция Военного комитета НАТО
Военный комитет собирается два раза в год на совещания глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, раз в год конференция проводится в одной из стран альянса. Одна из основных задач формата в этом году - имплементация решений, согласованных на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
Главы министерств обороны Финляндии и Швеции Антти Кайкконен и Петер Хультквист в этом году впервые приняли участие в конференции в качестве приглашенных гостей.
Рекомендации для Североатлантического совета
Форум представляет основанные на консенсусе военные рекомендации Североатлантическому совету относительно реагирования на глобальные вызовы безопасности. На встрече в Эстонии также рассматривались вопросы, касавшиеся обучения инструкторами НАТО вооруженных сил в Ираке (NATO Mission Iraq, NMI) и работы Международных сил под руководством альянса (KFOR), отвечающих за обеспечение безопасности на территории Косово.
Работу военного комитета обеспечивают постоянные военные представители стран в штаб-квартире НАТО. В его состав входят начальники штабов 30 стран - членов альянса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Покупать жилье или арендовать: ждать цен получше стоит не всем
В Литве выросла арендная плата за жилье, подорожали и...
Пока скандальные учебники русского языка идут на макулатуру, в литовских школах - беспокойство (1)
Министерство образования, науки и спорта совместно с...
Министр юстиции о межнациональных спорах: "Мы видим русских, лояльных Литве" (1)
Эвелина Добровольска - самый молодой в истории страны...
Дикость, жестокость, мародерство. Почему российские военные грабят Украину? (1)
"Там они убивали и насиловали, а теперь мамам и женам...
Экс-премьер Литвы: консерваторы мелют языком и ищут вину других в сложившейся ситуации
Консерваторы мелют языком и ищут вину других, сказал...