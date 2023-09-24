В Мали при крушении самолета погибли наемники "Вагнера"

В Мали в результате крушения военного самолета погибли малийские солдаты и боевики ЧВК "Вагнер". Самолет Ил-76 российского производства разбился утром в субботу, 23 сентября, при посадке в аэропорту города Гао, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в миссии ООН в Мали. По словам представителя аэропорта, самолет был перегружен.

Разбившийся Ил-76 использовался малийской армией и наемниками ЧВК "Вагнер". Причины авиакатастрофы выясняются. По словам дипломатических источников, на борту самолета находились малийские солдаты и "вагнеровцы", число погибших и материальный ущерб высокое.

Аэропортом Гао пользуются как малийские солдаты и наемники ЧВК "Вагнер", так и военнослужащие миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Из официальных источников об авиакатастрофе не сообщается.

Миссия ООН в Мали