PVD призывает латвийские хозяйства, содержащие домашнюю птицу, не выпускать птицу за пределы помещений или огороженных конструкций, и не допускать контакта с дикой птицей, а также до конца весны воздержаться от приобретения домашней птицы в других странах Европы.
В случае, если птицы начинают значительно меньше есть и пить, несут меньше яиц или подозрительно часто гибнут, следует незамедлительно сообщить PVD.
За последние четыре месяца вспышки птичьего гриппа констатированы в местах содержания домашней птицы в Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Хорватии, Польше, Бельгии, Ирландии, Венгрии, Литве и Украине.
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