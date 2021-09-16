В Латвии за сутки - 596 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека

Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет (два человека), 80-89 лет (один человек), 90-99 лет (один человек).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 284,1 до 297,6 случая на 100 000 жителей.
Из всех выявленных за сутки инфицированных 494 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 102 человек были вакцинированы.
Вчера в Латвии сделано 32 915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,8%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 149 081 человек, 2632 заразившихся коронавирусом скончались.
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