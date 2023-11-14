В Латвии не хватает вакцин против гриппа

По ее словам, в этом году в Латвии выше спрос на вакцины от гриппа, чем от Covid-19.
В настоящее время в стране доступен широкий ассортимент вакцин от Covid-19, а вот вакцин от гриппа не хватает даже хроническим больным в возрасте до 65 лет и грудным младенцам. По мнению Граудини, проблему нужно решать на уровне Центра профилактики и контроля заболеваний и Национальной службы здравоохранения Латвии.
Говоря о вакцинации от Covid-19, Граудиня признала, что активность очень низкая — чаще от этого заболевания прививаются пожилые латвийцы старше 75 лет.
По словам врача, сейчас циркулируют не только Covid и грипп, а вообще все возможные вирусы верхних дыхательных путей. При этом она признала, что заболеваемость коронавирусом растет, и с каждым днем семейные врачи выявляют все больше заболевших, причем ускоренное распространение вируса началось именно в ноябре.