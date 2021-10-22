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Национальный Совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание электронному средству массовой информации ООО "Первый Балтийский Канал Латвия" (ПБК).
PBK, Pirmasis baltijos kanalas, propoganda, kanalas, televizja, pervaja, baltiski,
PBK, Pirmasis baltijos kanalas, propoganda, kanalas, televizja, pervaja, baltiski,
© DELFI / Andrius Ufartas

Решение было принято на основании того, что в течение года в программах ПБК Латвия были констатированы три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации".

В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.

Во втором случае штраф был наложен за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач.

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В третьем случае штраф был наложен, поскольку в программе содержалась информация, которая угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск. В одной из передач, в частности, говорилось о том, что Covid-19 — заболевание с низким уровнем заразности, и от нее можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана ПБК в феврале 2015 года. Лицензия на вещание будет аннулирована с 26 октября. Сообщается, что в июле NEPLP решило отозвать лицензию на вещание Radio PIK, которое также допустило три серьезных нарушения в течение года.

Как известно, с 20 марта ПБК прекратил выпуск "Латвийского времени" и других местных передач, обосновав это решение "непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие Baltic Media Alliance (BMA)".

Руководитель отдела маркетинга и пресс-секретарь предприятия Синдия Фриденберга подчеркнула, что причиной решения стало давление, которое оказывают на третий по величине коммерческий канал в Латвии.

Вместе с программой новостей "Латвийское Время" прекратилось и производство авторских передач "За кадром" и "Пять копеек", а также "Новостей Эстонии".

Передача "Латвийское время" долгое время оставалась самой популярной информационной программой среди русскоязычных жителей Латвии. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 000 зрителей. Холдинг ВМА в 2019 году заплатил в государственную казну Латвии более 3,8 млн евро в виде налогов.

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