В Кремле пригрозили судами за изъятие доходов от активов РФ

В случае принятия этого решения ответственные лица и государства "станут объектами судебного преследования на многие десятилетия", пригрозил пресс-секретарь Путина.

Предложение Борреля

Накануне Боррель сообщил, что на саммите ЕС 21-22 марта предложит направить 90 процентов доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений для Украины через Европейский фонд мира (EPF). По его оценке, подобная мера позволит выделять Украине, обороняющейся от российского вторжения, ежегодно около 3 млрд евро. Глава европейской дипломатии уточнил, что оставшиеся 10% доходов от российских активов можно будет перечислить в бюджет ЕС, чтобы использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.