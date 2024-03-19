В Конгрессе достигнуто соглашение о финансировании работы госучреждений

Лидеры обеих партий в Конгрессе заявили, что достигли соглашения о финансировании работы госучреждений до конца финансового года, начавшегося в октябре. Теперь, до конца недели, законопроект должен быть принят Палатой представителей и Сенатом, чтобы избежать шатдауна.

Последним камнем преткновения стало финансирование Министерства внутренней безопасности, поскольку резкое увеличение числа мигрантов на американо-мексиканской границе стало центральным вопросом в предвыборной борьбе между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер сообщили о достигнутом соглашении в своих заявлениях, обнародованных утром во вторник.