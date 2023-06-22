22 июня 2023 г. 12:06

В Китае и Франции - взрывы

 
snob.ru
ФОТО: Соцсети

В пятом округе Парижа на улице Сен-Жак прогремел взрыв. Об этом сообщает газета Libération. Также в одном из ресторанов китайского города Иньчуань произошел взрыв. Погиб 31 человек, сообщает Reuters.

По словам первого заместителя мэра Парижа Эдуара Сивеля, в одном из домов на площади Альфонса Лаверана взорвался газ. Из-за взрывной волны произошло обрушение одного из зданий. Как минимум четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В Китае взрыв раздался вечером 21 июня в популярном ресторане Fuyang BBQ. Причиной стала утечка сжиженного газа из баллона, который находился на кухне заведения.

В результате происшествия погиб 31 человек, среди них школьники и пенсионеры. Семь пострадавших госпитализировали с ожогами и порезами от разбитых стекол.

Полиция уже задержала девять человек по делу о взрыве, включая владельца ресторана и его компаньона. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти всех регионов ужесточить контроль за безопасностью на ключевых объектах.

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