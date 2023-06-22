В Китае и Франции - взрывы

По словам первого заместителя мэра Парижа Эдуара Сивеля, в одном из домов на площади Альфонса Лаверана взорвался газ. Из-за взрывной волны произошло обрушение одного из зданий. Как минимум четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В Китае взрыв раздался вечером 21 июня в популярном ресторане Fuyang BBQ. Причиной стала утечка сжиженного газа из баллона, который находился на кухне заведения.

В результате происшествия погиб 31 человек, среди них школьники и пенсионеры. Семь пострадавших госпитализировали с ожогами и порезами от разбитых стекол.