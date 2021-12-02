В Киеве назвали фейком заявление ФСБ РФ о задержании украинских агентов

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о задержании трех агентов украинских спецслужб. "Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - заявил в четверг, 2 декабря, представитель СБУ Артем Дехтяренко в интервью "Украинской правде".

Он также сообщил, что за десять месяцев текущего года СБУ разоблачила около 50 агентов иностранных спецслужб на территории Украины, а в ноябре ведомство совершило "беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, осуществивших более 5 тысяч кибератак на государственные органы" Украины, поименно установив офицеров ФСБ РФ. "Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - отметил далее Дехтяренко.

ФСБ сообщила о задержании трех украинцев

Ранее в тот же день ФСБ заявила о предотвращении разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб в трех российских регионах и задержании двух агентов СБУ - Зиновия Коваля и его сына Игоря. По данным российской спецслужбы, они прибыли в РФ для сбора информации, а также фото- и видеосъемки стратегически важных объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, заявили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в размере 10 000 долларов", - утверждают в ФСБ. По словам представителя ведомства, в автомобиле подозреваемых было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, был задержан с поличным агент Главного управления разведки Минобороны Украины Александр Цилык, сообщили далее в ФСБ. По данным российской спецслужбы, житель Киевской области 1998 года рождения был направлен в Россию для совершения теракта путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. "Он дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича", - цитирует ТАСС слова представителя ФСБ.