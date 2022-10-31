В Казахстане упала рождаемость, но спрос на молокоотсосы вырос на 633 процента

В 2022 году страны — соседи России нарастили импорт бытовой техники из Евросоюза, одновременно с этим увеличив поставки такой продукции в Россию, сообщает Bloomberg.

По данным Евростата, в январе — августе 2022 года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года, вместе взятые, а Казахстан купил холодильников на 21,4 миллиона долларов, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, обе страны увеличили импорт электрических молокоотсосов: в первой половине 2022 года Армения купила почти в три раза больше таких устройств, а спрос в Казахстане вырос на 633%. Bloomberg отмечает, что в обеих странах в этом году снизилась рождаемость: в Армении — на 4,3%, в Казахстане — на 8,4%.

Россия не публикует торговую статистику, но Казахстан, согласно данным местного правительства, в 2022 году резко увеличил поставки холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов в Россию. Так, в январе — августе экспорт холодильников вырос в 10 раз, молокоотсосов — больше чем в два раза. В то же время Россия закупила у Казахстана стиральных машин на 7,5 миллиона долларов, тогда как в предыдущие два года этот показатель стремился к нулю. Официальные лица как в Казахстане, так и в Армении не ответили на запросы о комментариях.

Bloomberg допускает, что Россия может закупать бытовую технику в странах — участницах Евразийского экономического союза, чтобы справиться с возникшим дефицитом такой техники на российском рынке. По другой версии, которую приводит агентство, российские компании могут разбирать купленную технику и использовать компоненты и полупроводники в гражданском производстве.

При этом европейские чиновники, слова которых приводит Bloomberg, обеспокоены тем, что по крайней мере некоторые товары и их компоненты можно использовать в военных целях. В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российские военные используют чипы из посудомоечных машин и холодильников в военном оборудовании, поскольку у них заканчиваются полупроводники (в мае об этом же говорили США). Источники Bloomberg допустили, что компоненты и микросхемы от других бытовых товаров также могли использовать в военных целях.

Один европейский чиновник отметил, что российские военные также часто похищали бытовую технику в Украине, но неясно, как много техники украли для государственных нужд.