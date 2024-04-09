В Каире провалились переговоры между Израилем и ХАМАС

На переговорах в Каире, о которых было заранее объявлено, ожидалось заключение договорённостей между ХАМАС и Израилем. Условия перемирия состояли и двух основных пунктов: прекращение огня израильской стороной в обмен на освобождение заложников, захваченных 7 октября прошлого года во время нападения ХАМАС на территорию Израиля.

После сообщения официального представителя палестинской стороны в понедельник об отказе принять предложенные Израилем условия, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о назначении срока для начала операции вторжения в Рафах. Как сообщает Reuters, этот город за последние месяцы стал "последним убежищем" для палестинцев, спасавшихся от боевых действий в секторе Газа.