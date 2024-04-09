В Каире провалились переговоры между Израилем и ХАМАС

 
Радио Свобода
Williamas Burnsas
Williamas Burnsas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Радикальная палестинская группировка ХАМАС отказалась принять предложения Израиля о прекращении огня. Об этом в понедельник вечером сообщило из Каира агентство Reuters. ХАМАС занесена в список террористических организаций в США, ЕС и Великобритании.

На переговорах в Каире, о которых было заранее объявлено, ожидалось заключение договорённостей между ХАМАС и Израилем. Условия перемирия состояли и двух основных пунктов: прекращение огня израильской стороной в обмен на освобождение заложников, захваченных 7 октября прошлого года во время нападения ХАМАС на территорию Израиля.

После сообщения официального представителя палестинской стороны в понедельник об отказе принять предложенные Израилем условия, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о назначении срока для начала операции вторжения в Рафах. Как сообщает Reuters, этот город за последние месяцы стал "последним убежищем" для палестинцев, спасавшихся от боевых действий в секторе Газа.

В минувшее воскресенье Израиль и ХАМАС направили в Египет свои делегации. В Каир также прибыли посредники из Катара и Египта. Для участия в переговорах в Египет прибыл и директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

В Иерусалиме в понедельник, на следующий день после вывода израильских войск из южных районов Газы, Нетаньяху сказал, что получил детальный отчет о переговорах в Каире.

"Мы постоянно работаем для достижения наших целей. Прежде всего, это освобождение всех наших заложников и достижение полной победы на ХАМАС", сказал Нетаньяху.

"Эта победа потребует вступления в Рафах и уничтожения находящихся там батальонов террористов. Уже есть дата, когда это произойдёт". Нетаньяху не назвал эту дату.

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