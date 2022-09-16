В Изюме после отхода армии РФ нашли массовое захоронение

По его словам, необходимые процессуальные действия уже начались. "Больше информации — четкой, проверенной — должно быть завтра", — сказал глава государства, добавив, что 16 сентября в Изюм прибудут украинские и международные журналисты.

"Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм. Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", — подчеркнул Зеленский.

Украинская полиция: В захоронении более 400 могил



Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал британскому телеканалу Sky News, что в месте массового захоронения в Изюме было найдено около 440 тел. "Могу сказать, что здесь расположено одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил", — сказал он, отметив, что тела были захоронены по отдельности.

По словам Болвинова, некоторые люди были убиты, другие погибли при артиллерийских обстрелах и авиаударах. Все тела будут эксгумированы и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу в рамках расследования предполагаемых военных преступлений России, добавил он.

Среди погибших могут быть как военные, так и гражданские



Телеканал "Настоящее время" опубликовал фотографии захоронений в лесу под Изюмом, которые редакции передали украинские журналисты. На снимках видны кресты, многие сбиты из досок. На некоторых крестах есть надписи — фамилии или числа, например, "ВСУ, 17 человек, с морга". При этом часть могил без крестов.

Украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, который побывал в Изюме, подтвердил "Настоящему времени" подлинность снимков. В эфире телеканала он заявил, что украинская сторона знала о существовании захоронения из роликов, которые выкладывали российские военные, и искала его после освобождения Изюма.

По словам Котенко, в этом месте сотни могил. Предполагается, что среди погибших есть как военные, так и гражданские. Судя по датам смерти, как минимум часть мирных жителей погибла при обстрелах Изюма российской армией, заявил уполномоченный.

Советник главы Минобороны Алексей Копытько 15 сентября заявил, что "разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв, — минимум с двумя Бучами Киевской области".