В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

По данным минздрава Израиля, в пятницу в стране было выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, а число смертей за все время пандемии осталось таким же, как в четверг - 6346.

До этого в течение 10 дней число ежедневных летальных исходов не превышало пяти, а 22 апреля уменьшилось до одного. В последний раз израильские власти не фиксировали смертей от коронавируса 29 июня 2020 года.

Всего с начала пандемии в Израиле выявлены 837 870 случаев заражения. По этому показателю страна занимает 29-е место в мире - между Швецией (932 076 случаев) и Португалией (832 891 случай).

В настоящее время в Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире. В четверг число получивших две дозы вакцины в стране превысило 5 миллионов.

Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, две дозы вакцины получили уже более 53% населения страны, насчитывающего около 9 млн человек.

"Это огромное достижение для системы здравоохранения и граждан Израиля. Вместе мы искореним коронавирус", - написал в пятницу в "Твиттере" министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

На прошлой неделе профессор Эяль Лешем, возглавляющий крупнейший в Израиле медицинский центр Шиба, заявил, что страна близка к достижению коллективного иммунитета.

Коллективный иммунитет формируется, когда значительная доля популяции становится иммунной, т.е. привитой или переболевшей. При коллективном иммунитете прерывается передача инфекции и снижается уровень носительства возбудителя.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для достижения коллективного иммунитета должно быть привито не менее 65-70% населения страны.

По мнению профессора Лешема, коллективный иммунитет может быть единственным объяснением спада заражений Covid-19 в Израиле, продолжающегося на фоне снятия ограничительных мер.

"Несмотря на возвращение к практически нормальному образу жизни, мы наблюдаем постоянный спад заражений. Это говорит нам о том, что даже если человек инфицирован, большинство людей, которых он встречает, не заражаются от него", - заявил Лешем.

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря прошлого года. А в начале февраля власти начали смягчать ограничительные меры. В частности, 7 февраля жителям было разрешено отдаляться от дома на расстояние более километра.

В Израиле применяются двухфазные вакцины, разработанные Pfizer и BioNTech. Как заявило в феврале министерство здравоохранения Израиля, исследования показали, что среди людей, получивших обе дозы вакцины Pfizer, риск заболевания коронавирусом снизился на 95,8%.

Страна готовится начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, как только использование вакцин для этой возрастной категории одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В то время как Израиль ускорил свою программу вакцинации, палестинские территории оказались среди отстающих. Только в марте палестинцы получили первую партию из примерно 60 тыс. доз вакцины в рамках международной программы обмена вакцинами Covax.