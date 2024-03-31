В Израиле прошли протесты против правительства Нетаньяху

В Израиле в субботу, 30 марта, прошли массовые протесты против политики правительства под руководством правоконсервативного премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Тель-Авиве тысячи демонстрантов потребовали проведения досрочных выборов и возвращения домой всех заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа радикальным исламистским движением ХАМАС после террористической атаки на Израиль , проведенной 7 октября 2023 года.

Как сообщает dpa, после возникших конфликтов участников протестной акции с полицейскими были задержаны 16 человек, полиция также применила водометы против протестующих, перекрывших движение на трассе Аялон. Подобные акции под лозунгом "Верните их домой немедленно!" прошли также в других городах Израиля, в том числе в Иерусалиме, где демонстранты пытались прорвать полицейский кордон у резиденции Нетаньяху. В протестной акции в Кейсарии принял участие бывший руководитель израильской военной разведки генерал Амос Малка, призвавший Нетаньяху уйти в отставку.