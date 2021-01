В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет

Пассажирский самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в субботу, 9 января, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии. По данным агентства, на борту находились более 60 человек, включая 10 детей.

Ранее мировые агентства сообщили, что диспетчеры потеряли связь с самолетом вскоре после его вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер выполнял рейс SJY 182 и направлялся в индонезийский город Понтианак на острове Борнео.

По данным службы Flightradar24, занимающейся отслеживанием движения самолетов, авиалайнер всего за минуту потерял в высоте более 3000 метров.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.