В Германии запретили деятельность ХАМАС и "Самидун"

У этой организации будут конфискованы все активы, ей запретят иметь сайты в интернете и деятельность в соцсетях. По словам Фезер, любой, кто будет участвовать в деятельности этих организаций, будет привлечен к ответственности.

Фезер: Будем бороться против антисемитизма всеми средствами

"Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться против него во всех формах и всеми средствами правового государства", - подчеркнула она. Фезер напомнила, что террористическая группировка ХАМАС имеет своей целью уничтожение Государства Израиль. "Самидун" как международная сеть под видом акций солидарности с заключенными в разных странах распространяет антиизраильскую и антиеврейскую пропаганду, подчеркнула она.