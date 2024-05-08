В Германии участились случаи нападения на политиков

Гиффи пришлось обратиться в больницу, где ей оказали помощь. Полиция ведет поиски нападавшего.
В прошлую пятницу один из ведущих кандидатов на предстоящих 9 июня выборах в Европарламент был серьезно ранен во время расклейки плакатов в Дрездене. 41-летнему Маттиасу Экке пришлось сделать операцию после того, как на него напали четыре человека.
Полиция ведет расследование в отношении четырех подростков, и по крайней мере один из них связан с ультраправыми.
Чуть ранее в городе был избит участник кампании "зеленых", а во вторник на еще одну представительницу этой партии Ивонну Мослер напали два человека, тоже во время расклейки агитационных плакатов.
"Мы живем в свободной и демократической стране, в которой каждый может свободно выражать свое мнение… и все же есть ясный предел. И это — насилие над людьми, придерживающимися иного мнения, по любой причине, в любой форме, — написала Гиффи в инстаграме. — Это нарушение границ, против которого мы как общество должны решительно выступать»".
Эти инциденты усилили политическую напряженность в Германии.
Как правительственные, так и оппозиционные партии заявляют, что их члены и сторонники в последние месяцы столкнулись с волной физических нападений и оскорблений, и призывают полицию усилить защиту политиков и предвыборных митингов.
Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после встречи с министрами внутренних дел 16 земель страны заявила о возможном ужесточении уголовного законодательства Германии, чтобы "более строго наказывать антидемократические действия".
Многие инциденты произошли в восточных частях страны, где правительство Шольца не пользуется популярностью. Министерство внутренних дел земли Саксония сообщило, что в этом году было зарегистрировано 112 преступлений, связанных с выборами, в том числе 30 преступлений против выборных должностных лиц или их представителей.
Основные партии обвиняют крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) в связях с агрессивными неонацистскими группировками и разжигании кампании запугивания. Один из лидеров AfD, Бьорн Хёкке, в настоящее время находится под судом за использование запрещенного нацистского лозунга.
Аналитики ожидают, что выступающая против иммиграции и европейской интеграции "Альтернатива для Германии" сможет добиться успеха на европейских выборах, а также на выборах в Саксонии и двух других восточных землях Германии, которые пройдут осенью.
По предварительным данным полиции, в 2023 году в Германии было совершено 2790 преступлений против политиков, что на 1806 больше, чем в предыдущем году. Однако это меньше, чем 2 840 преступлений, зарегистрированных в 2021 году, когда в стране проходили последние всеобщие выборы.