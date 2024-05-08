В Германии участились случаи нападения на политиков

Гиффи пришлось обратиться в больницу, где ей оказали помощь. Полиция ведет поиски нападавшего.

В прошлую пятницу один из ведущих кандидатов на предстоящих 9 июня выборах в Европарламент был серьезно ранен во время расклейки плакатов в Дрездене. 41-летнему Маттиасу Экке пришлось сделать операцию после того, как на него напали четыре человека.

Полиция ведет расследование в отношении четырех подростков, и по крайней мере один из них связан с ультраправыми.

Чуть ранее в городе был избит участник кампании "зеленых", а во вторник на еще одну представительницу этой партии Ивонну Мослер напали два человека, тоже во время расклейки агитационных плакатов.