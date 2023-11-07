В Германии сократят социальные выплаты беженцам

Федеральный центр и федеральные земли Германии после многомесячных споров согласовали новый порядок распределения расходов на расселение и содержание беженцев. В ходе заседания в Берлине в ночь на вторник, 7 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и главы земельных правительств договорились, что с 2024 года федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища паушальную сумму в размере 7500 евро в год.

Это означает, что объем финансового участия центра впредь будет зависеть от конкретного числа беженцев, находящихся на государственном попечении.

Сокращение выплат мигрантам

Социальные выплаты соискателям убежища будут сокращены. Если до сих пор соискатели имели право на получение социального пособия (Bürgergeld) после 18 месяцев получения урезанного пособия, то теперь срок ожидания увеличится до 36 месяцев.