В Газу доставили первую партию гуманитарной помощи по морю

 
bbcrussian.com
Palestiniečiai prie sunaikintų gyvenamųjų namų Kan Junise, pietinėje Gazos Ruožo dalyje
Palestiniečiai prie sunaikintų gyvenamųjų namų Kan Junise, pietinėje Gazos Ruožo dalyje
ФОТО: Vida Press
Судно с гуманитарной помощью, вышедшее из порта на Кипре во вторник, достигло берегов Газы. Контейнеры с почти 200 тоннами продовольствия были выгружены на территории анклава в пятницу вечером.

Поставки продовольствия также осуществляются по земле и по воздуху, однако нынешнего количества помощи не хватает для удовлетворения потребностей в секторе Газа.

Морская миссия была организована американской благотворительной организацией World Central Kitchen (WCK), главный финансовый донор — Объединенные Арабские Эмираты, а испанская благотворительная организация предоставила судно.

В первую партию гуманитарной помощи вошли рис, мука, бобовые, консервированные овощи и консервированных белков.

В настоящее время WCK готовит вторую партию помощи, остро необходимой в Газе, где, по данным ООН, голодает уже все население.

Основатель World Central Kitchen, знаменитый шеф-повар Хосе Андрес, написал в X (ранее Twitter), что все продовольствие с баржи было погружено в 12 грузовиков.

В анклаве нет действующего порта, поэтому для приема груза был построен временный причал, — а в качестве материалов были использованы обломки и части разрушенных зданий.

Куда направятся грузовики с помощью и как будет дальше распределяться продовольствие в секторе Газа, пока неясно.

Если эта морская миссия будет признана успешной, другие суда с гуманитарной помощью также отправятся в Газу. Они будут использовать недавно проложенный морской коридор, чтобы добраться напрямую в анклав.

Грузы будут проходить проверку безопасности на Кипре командой, включающей персонал из Израиля, что устранит необходимость в досмотре при разгрузке, таким образом сократив до минимума возможные задержки в доставке помощи.

Ранее стало известно, что США планируют построить у побережья Газы собственный плавучий док для увеличения морских поставок. Белый дом заявляет, что может обеспечить поступление в Газу двух миллионов порций еды в день. Однако пока военный корабль с оборудованием для строительства дока на борту не добрался до анклава.

Почему помощь приходится доставлять по морю

После нападения ХАМАС 7 октября Израиль начал военную операцию в Газе и практически полностью изолировал анклав от внешнего мира.

Собственное производство продуктов питания в Газе серьезно пострадало за пять месяцев войны: фермы, пекарни и фабрики были разрушены или прекратили работу.

Гуманитарные организации также столкнулись с проблемами при поставках и распределении продовольствия двухмиллионному населению Газы.

Самый быстрый и эффективный способ доставить помощь на территорию анклава — по дороге. Однако гуманитарные организации заявляют, что из-за ограничений, наложенных Израилем, в Газу попадает лишь малая часть необходимой помощи.

Всемирная продовольственная программа вынуждена была приостановить поставки наземных грузов после того, как ее конвои подверглись обстрелам и грабежам. А доставка помощи с воздуха на прошлой неделе оказалась смертельной: как сообщается, пять человек погибли в результате падения груза с отказавшим парашютом. Гуманитарные организации еще до этого раскритиковали идею сброса гуманитарной помощи в Газу с самолетов как дорогостоящую и малоэффективную.

ООН предупреждает, что голод «почти неизбежен» в секторе Газа, если не принять срочных мер.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее на этой неделе обвинил Израиль в использовании голода в качестве оружия войны.

Израиль категорически отрицает, что несет ответственность за нехватку продовольствия в секторе Газа. Власти подчеркивают, что доставка помощи разрешена через два контрольно-пропускных пункта на юге.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа продолжились в пятницу, предыдущее предложение ХАМАС о прекращении огня Израиль отклонил.

Война в Газе началась, после того как 7 октября боевики ХАМАС напали на юг Израиля, убив около 1200 человек и захватив 253 заложника. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, с тех пор в анклаве были убиты более 31 400 человек.

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