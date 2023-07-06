В ФРГ задержаны семь подозреваемых в поддержке ИГ

В ФРГ задержаны гражданин Туркменистана, пять граждан Таджикистана и гражданин Кыргызстана по подозрению в создании исламистской террористической группы и в участии в ней в качестве членов. Кроме того, указанные лица обвиняются в поддержке иностранной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в четверг, 6 июля, генеральный прокурор при Верховном суде (ВС) Германии Петер Франк (Peter Frank).

Операция проводилась на основании ордеров, выданных следственным судьей ВС, при участии сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и подразделения в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Правоохранительные органы в ФРГ действовали в тесной координации со следственными органами в Нидерландах, где были задержаны еще два подозреваемых.

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