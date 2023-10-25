В Евросоюзе усиливается антисемитизм

Некоторые люди считают, что стены и другие поверхности в Брюсселе просто испачканы. Но другие видят в надписи с призывом "Освободить Палестину" послание, призванное вызвать страх. Такое граффити появилось перед зданием Европейской ассоциации евреев после крупной пропалестинской демонстрации в Европейском квартале. Глава организации раввин Менахем Марголин сказал Euronews, что, по его мнению, означает эта надпись:

"Мы знаем, что вы здесь. А здесь синагога. Таков, по сути, главный посыл".

С тех пор как началась война между ХАМАС и Израилем, в странах Евросоюза наблюдается огромный рост антисемитизма. Преследование евреев происходит в форме физических нападений и словесной агрессии, онлайн-угроз, а также текстовых выражений ненависти на заборах и бумаге. Хотя полицейские усилили защиту еврейской общины, европейские евреи испытывают страх. Как говорит раввин, такого не было на протяжении десятилетий: