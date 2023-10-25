В Евросоюзе усиливается антисемитизм

Некоторые люди считают, что стены и другие поверхности в Брюсселе просто испачканы. Но другие видят в надписи с призывом "Освободить Палестину" послание, призванное вызвать страх. Такое граффити появилось перед зданием Европейской ассоциации евреев после крупной пропалестинской демонстрации в Европейском квартале. Глава организации раввин Менахем Марголин сказал Euronews, что, по его мнению, означает эта надпись:
"Мы знаем, что вы здесь. А здесь синагога. Таков, по сути, главный посыл".
С тех пор как началась война между ХАМАС и Израилем, в странах Евросоюза наблюдается огромный рост антисемитизма. Преследование евреев происходит в форме физических нападений и словесной агрессии, онлайн-угроз, а также текстовых выражений ненависти на заборах и бумаге. Хотя полицейские усилили защиту еврейской общины, европейские евреи испытывают страх. Как говорит раввин, такого не было на протяжении десятилетий:
"Мы получаем много информации, много звонков, много писем от евреев из Европы, от отдельных лиц и учреждений, из синагог и школ. Люди сообщают, что на улицах они получают гораздо больше замечаний, гораздо больше недобрых взглядов, проявлений ненависти, подстрекательств к физическому насилию и убийству".
Наш корреспондент Мария Псара и оператор посетили синагогу в центре Брюсселя, но не вели съемку снаружи здания по соображениям безопасности. Объясняя, почему приняты драконовские меры предосторожности, Менахем Марголин показал тревожные сигналы со всей Европы:
"Это школа в Германии, на ней можно увидеть похожее граффити. А вот демонстрация против евреев, которая прошла в Испании. Еще одна надпись на еврейском доме напоминает нам о "Хрустальной ночи". Ну и, к сожалению, люди разбивали окна синагог".
Евреи пытаются усилить защиту своих родных и близких сами и с помощью властей.
"Многие семьи будут укреплять двери, устанавливать камеры, менять окна, вставлять пуленепробиваемые стекла, устанавливать огнеупорные двери. И все же многие знают, что этого недостаточно".
Раввин считает основным инструментом распространения ненависти социальные сети. Он призывает установить более жесткий контроль за содержанием постов, обучать общественность борьбе с расизмом. Европейская комиссия выразила обеспокоенность разжиганием антисемитских и антиисламских настроений, ростом числа преступлений, направленных против еврейских и мусульманских общин в Европе. Брюссель назвал обеспечение их безопасности своим приоритетом.