В Евросоюзе сделано уже более 150 млн прививок от COVID-19

"Вакцинация в ЕС набирает обороты: мы только что перешли отметку 150 млн прививок", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Она уточнила, что 25% всех жителей ЕС уже получили первую дозу вакцины, передает "Интерфакс".

По словам главы Еврокомиссии, у ЕС в будущем будет достаточное количество препаратов, чтобы в июле вакцинировать 70% совершеннолетних жителей Евросоюза.

Евросоюз уже приступил к поставкам вакцин Pfizer-BioNTech против коронавируса в Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию и Албанию, сообщает AP. "Доставка вакцин подтверждает наше постоянное стремление оказывать поддержку, как мы делаем это с момента начала пандемии", - сказал комиссар ЕС по политике соседства и расширения Оливер Вархели, который находится на Балканах с официальным визитом.

Отмечается, что количество вакцин, поставленных ЕС в регион, превосходит объемы поставок по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX из-за нехватки препаратов.

Ожидается, что Евросоюз поставит в регион 651 тыс. доз вакцин. На эту инициативу Еврокомиссия раньше решила выделить 70 млн евро.

Ранее Еврокомиссия объявила о создании механизма Team Europe ("Команда Европа") для распределения вакцин, которыми государства ЕС делятся со странами-партнерами. Это должно позволить поставить партнерам около 2,3 миллиарда доз, выделенных им в рамках Стратегии ЕС по вакцинам. Особое внимание будет уделено странам Западных Балкан, Восточного, Южного соседства ЕС и Африке.

Министры туризма G20 поддержали идею ковид-паспортов

Министры туризма из стран G20 поддержали идею внедрить так называемые ковид-паспорта - специальные сертификаты для тех, кто вакцинировался от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра туризма Италии Массимо Гаравальо.

Такое решение, по его словам, было принято на первой в этом году виртуальной встрече министров туризма "большой двадцатки". Италия в 2021 году является ее председателем.

По словам Массимо Гаравальо, ковид-паспорта позволят вернуться к нормальной работе организациям туристического сектора, что будет иметь решающее значение для восстановления мировой экономики. В этом документе будет указано, что его обладатель прошел вакцинацию, обладает иммунитетом в результате перенесенной болезни или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Томас Барейсс, заместитель министра экономики Германии, принимавший участие во встрече, также подтвердил Bloomberg, что ее участники поддержали планы внедрить такого рода документ.

В понедельник о готовности ослабить ограничения на въезд иностранцев объявила Европейская комиссия. Исполнительный орган Евросоюза сообщил, что считает возможным разрешить въезд тем, кто завершил процедуру вакцинации от COVID-19 одобренными в ЕС препаратами или препаратами, которые одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сейчас к таким вакцинам относятся разработки AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, их применение одобрил как европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, EMA), так и ВОЗ, передает РБК.

Российская вакцина "Спутник V" пока не получила одобрения ни ВОЗ, ни Евросоюза. Документы в европейский регулятор Россия направила еще в конце января. В апреле министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что переговоры с ВОЗ пока не завершены. По его словам, в начале марта европейский регулятор также начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. 27 апреля глава российского Минздрава сообщил, что первый этап инспекции препарата завершен.