В Евросоюзе ношение масок в самолетах больше не будет обязательным

Агентства заявили, что причиной для данного решения являются уровни вакцинации, естественно приобретенного иммунитета и отмена ограничений в ряде стран Европы. Требование об использовании масок в самолетах и аэропортах действовало с 2020 года.

Однако ECDC и EASA напоминают, что маска по-прежнему является одним из лучших средств защиты от передачи Covid-19.

“Со следующей недели маски для лица больше не будут обязательными при авиаперелетах во всех случаях, что в целом соответствует меняющимся требованиям национальных властей в Европе касательно общественного транспорта», - заявил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

Кай напомнил, что пассажирам следует вести себя ответственно и уважать выбор окружающих: если человек чихает или кашляет, ему стоит надеть маску, чтобы обезопасить сидящих рядом путешественников.

Новые рекомендации вступят в силу 16 мая. Однако, как указали представители агентств, относящиеся к маскам правила по-прежнему могут варьироваться от авиакомпании к авиакомпании и после 16 мая.