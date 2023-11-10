В Эстонии накренился паром: власти начали эвакуацию пассажиров

В момент инцидента, о котором Центр тревоги уведомили около 20:00, на борту парома Amalie находилось 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа.
"Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу Пярну", - сообщил представитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.
Затем вертолет улетел на дозаправку в Таллинн, а после снова вернулся к парому, но команда посчитала, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных находящихся на борту людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно.
Паром после инцидента взял курс в обратном направлении и попытался зайти в порт Рухну, но в итоге движется к латвийскому побережью в сопровождении спасательных судов.
"Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie войти в порт Рухну не увенчались успехом, и капитаном было решено, что наиболее безопасным курсом станет следование судна к побережью Латвии", - заметил Таави Кирсс.
По его словам, спасательный вертолет находится на острове Рухну в готовности к реагированию в случае необходимости, а Латвия направила навстречу парому Amalie свое судно.
В комментарии для радионовостей ERR Кирсс сказал, что причиной крена могло стать движение груза на пароме.
Позднее полиция уточнила, что сейчас на пароме остаются шесть человек - два члена экипажа и четыре пассажира. Еще два человека были эвакуированы на одном из участвующих в спасательной операции судов.
По состоянию на 6 утра паром находился в трех милях от латвийской границы.