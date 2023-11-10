В Эстонии накренился паром: власти начали эвакуацию пассажиров

В момент инцидента, о котором Центр тревоги уведомили около 20:00, на борту парома Amalie находилось 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа.

"Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу Пярну", - сообщил представитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

Затем вертолет улетел на дозаправку в Таллинн, а после снова вернулся к парому, но команда посчитала, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных находящихся на борту людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно.

Паром после инцидента взял курс в обратном направлении и попытался зайти в порт Рухну, но в итоге движется к латвийскому побережью в сопровождении спасательных судов.