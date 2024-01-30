В ЕС одобрили план передачи Украине прибыли от активов РФ

Согласно предварительно одобренному плану, прибыль европейского депозитария Euroclear от инвестирования находящихся в нем замороженных российских активов будет перечисляться в специальный фонд и храниться там, пока страны ЕС не согласятся единогласно направить их на помощь Украине. В проекте соглашения подчеркивается, что такой механизм будет "соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву". Текст соглашения планируется формализовать и окончательно утвердить "как можно быстрее", рассказал агентству Reuters источник в Брюсселе.

Из 260 млрд евро зарубежных активов России, замороженных после ее нападения на Украину, в депозитарии Euroclear хранится 191 млрд евро, отмечает издание Financial Times. Согласно отчету депозитария, за одно только первое полугодие 2023 года он заработал от инвестирования этих средств более 1,7 млрд евро. Таким образом, речь может идти о нескольких миллиардах евро в год.

Сложности использования замороженных российских активов