В Давосе началась конференция по Украине с участием 80 стран

"Формула мира" Владимира Зеленского

Главной темой обсуждений в Давосе должна стать так называемая "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот план содержит десять пунктов, в том числе вывод войск РФ со всей территории Украины, наказание российских военных преступников, выплату Россией репараций Украине и предоставление этому государству международных гарантий безопасности.

"И украинцы желают мира и безопасности, но наша решимость защитить наши свободы и помешать преступной попытке Путина построить свою новую империю на нашей земле остается непоколебимой. Украину не запугать ни постоянными российскими обстрелами, ни напыщенными речами Путина" - написал в гостевой колонке для газеты Neue Zürcher Zeitung накануне открытия конференции глава офиса президента Украины Андрей Ермак.