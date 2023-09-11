В Черногории третью неделю идет чемпионат по лени

Победитель соревнований получит тысячу евро (105 тысяч рублей). Заявку на конкурс подал 21 человек. Большая часть выбыла — сейчас за приз борются всего семь человек. При этом участники уже побили прошлогодний рекорд в 117 часов.
Претендентам на звание самого ленивого можно пользоваться телефонами и ноутбуками, а также читать. Раз в восемь часов разрешается посетить уборную, но только на десять минут. Единственное условие соревнования — нельзя стоять и сидеть.
По данным Reuters, чемпионат по лени стартовал в стране 12 лет назад. Так черногорцы высмеивают стереотип о том, что они ленивы.
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