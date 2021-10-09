В Чехии проходит второй и последний день голосования на выборах в Палату депутатов. Более 8 млн чешских избирателей до 14.00 часов (15.00 мск) в субботу, 9 октября имеют право принять решение о будущем популистского движения АНО ("Акция недовольных граждан") и его руководителя, 67-летнего премьер-министра и мультимиллиардера Андрея Бабиша.

Лидер - движение АНО скандального премьера Бабиша

Правящая партия является лидером предвыборного рейтинга 22 соперничающих в выборах партий и объединений, несмотря на скандалы вокруг фигуры премьер-министра. Последний из них разразился за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов журналистского расследования "Досье Пандоры". По данным консорциума журналистов, Бабиш приобрел в 2009 году недвижимость во Франции через офшорные сделки с использованием подставных лиц. Все эти обвинения глава чешского правительства отверг, заявив о попытке политических противников повлиять на исход голосования.

По оценке социолога Яна Херцмана, избиратели, традиционно поддерживающие АНО и Андрея Бабиша, не откажутся голосовать за них после публикации "Досье Пандоры". "Они убеждены, что он невиновен, что бы ни происходило", - заявил он dpa. По прогнозам экспертов, АНО может получить от 22 до 32,4 процента голосов избирателей.

Наблюдатели считают, что ни одна партия не получит достаточно голосов

Кроме того, шансы преодолеть 5-процентный барьер также имеют Чешская пиратская партия, вступившая в коалицию с центристским движением "Старосты и независимые", альянс "Вместе" в составе Гражданской демократической партии, "Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии", а также партии "Традиция Ответственность Процветание 09". В Палату депутатов также могут пройти движение "Свобода и прямая демократия", Коммунистическая партия Чехии и Моравии, Чешская социал-демократическая партия и недавно созданное движение "Клятва".

Президент Чехии Милош Земан после выборов поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает АНО Андрея Бабиша. Вместе с тем наблюдатели считают, что ни одной партии не удастся получить достаточное количество голосов, чтобы править в одиночку.

Палата депутатов состоит из 200 членов. Она избирается раз в четыре года. В 2017 году явка на выборах составила 61 процент. Первые результаты голосования ожидаются вечером 9 октября.