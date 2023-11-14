В Буркина-Фасо 70 человек погибли при нападении на деревню

По меньшей мере 70 человек, в основном дети и старики, погибли в результате нападения на деревню Заонго в Буркина-Фасо. Об этом местная прокуратура сообщила в понедельник, 13 ноября.

Трагедия произошла еще 5 ноября. Кто именно совершил нападение на населенный пункт в северной части страны, до сих пор неизвестно. Власти Евросоюза и США призвали правительство Буркина-Фасо к расследованию с целью выяснить все обстоятельства атаки. Местный житель рассказал AFP, что нападение произошло "через два дня после боев между силами безопасности и террористами" в регионе.