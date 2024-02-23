В Бразилии отказались заправлять самолет Сергея Лаврова

Сам Лавров так прокомментировал сложившуюся ситуацию перед журналистами: "Так получилось, что здесь у Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям". Вместе с тем бразильская сторона "предприняла все, чтобы этот вопрос решился", сказал министр.