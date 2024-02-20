В Берлине хотят назвать улицу именем Навального

"Этой петицией мы хотим отдать должное его борьбе за демократию и признать в его лице неизмеримый вклад в эту борьбу всех жертв российского режима, - говорится в описании петиции. - Мы предлагаем переименовать отрезок улицы Беренштрассе между улицами Глинки (Glinkastrasse) и Вильгельмштрассе (Wilhelmstrasse) в улицу имени Алексея Навального. На этом отрезке находится консульство Российской Федерации и жилые дома российских дипломатов".

Инициаторы петиции выступают за немедленное переименование - без соблюдения формальных процедур: "Незамедлительно признать неизмеримую жертву Алексея Навального необходимо, чтобы привлечь внимание к судьбам тысяч других политзаключенных во всем мире - которые еще живы и которых еще можно спасти!" Demokrati-JA - это инициатива российских эмигрантов в Берлине, которая выросла из протестов в поддержку Навального в январе 2021 года. Ее члены активно участвуют в антивоенном движении, организуя с февраля 2022 года различные акции как в Берлине, так и в других городах Германии.