Президент США Джо Байден проведет переговоры по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома вечером в субботу, 4 декабря.
Как уточнила пресс-секретарь главы американского государства Джен Псаки, во время этого разговора Байден намерен выразить озабоченность Вашингтона российской военной активностью на границе с Украиной, а также подчеркнуть готовность США поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Другими темами беседы двух лидеров должны стать взаимоотношения России и США, включая такие темы, как стратегическая стабильность, кибербезопасноть и региональные вопросы.
Посол США в РФ о ситуации в Украине
Между тем посол США в России Джон Салливан в интервью онлайн-изданию РБК, опубликованному утром в воскресенье, 5 декабря, выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие через такие дипломатические структуры, как "нормандский формат" и Трехсторонняя контактная группа, позволит избежать "катастрофического и трагического насилия" в Украине и решить вопросы, которые накапливались годами.
При этом дипломат подчеркнул, что получил от президента США указания строить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, несмотря на разногласия.
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