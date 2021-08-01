В Афганистане боевики исламистского радикального движения "Талибан" в ночь на воскресенье, 1 августа, произвели ракетный обстрел аэропорта города Кандагар - административного центра одноименной провинции на юге страны. По словам начальника воздушной гавани Массуда Паштуна, в цель попали как минимум три снаряда, причем два из них разрушили взлетно-посадочную полосу. Утром 1 августа правительство Исламской Республики сообщило об отмене всех рейсов.

Днем ранее в окрестностях города Герат на северо-западе страны возобновились бои между правительственными войсками и талибами. В результате сотни жителей окраин города были вынуждены покинуть свои дома и искать укрытия в центре. В тот же день, как пишет агентство AFP, правительственные войска уничтожили ударами с воздуха больницу в провинции Гильменд. По данным афганской стороны, ранее эту больницу захватили боевики "Талибана", чтобы оказать помощь своим раненым.

Наступление талибов на позиции афганской армии началось несколько недель назад, после того как страну начали покидать американские войска. На данный момент боевики контролируют около половины территории Афганистана, однако пока им не удалось захватить ни одного крупного города.

Миссия бундесвера в Афганистане

До мая 2021 года в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США. За 20 лет миссии погибли 59 служащих бундесвера.

Немецкие военные были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше.

В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле альянс сообщил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии.

Подводя итоги продолжавшейся около 20 лет миссии бундесвера в Гиндукуше, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что бундесвер свои задачи в Афганистане выполнил. При этом министр назвала ошибкой попытки иностранных государств создать у афганцев неверное представление о целях их миссии. В частности, ошибочным было впечатление о возможности быстрого создания в Афганистане государства по европейскому образцу, отметила Крамп-Карренбауэр.