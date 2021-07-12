"Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери", — говорится в сообщении.
В авиакомпании рассказали, что в 2:20 мск один из пассажиров рейса открыл вторую левую дверь самолета, в результате чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. "На момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут", — добавил в пресс-службе.
На фоне произошедшего все пассажиры были высажены из самолета, а сотрудники авиакомпании приняли решение о замене воздушного судна. В итоге задержка вылета составила четыре часа, уточнил перевозчик.
О произошедшем стало известно утром 11 июля. СМИ писали, что причиной выпуска надувного трапа стало открытие люка аварийного выхода одним из пассажиров. Telegram-канал Mash сообщал, что на борту лайнера отказала система кондиционирования, а вылет рейса сильно задержали. "Два часа пассажиры просидели в закрытом пространстве, обильно разогретом подмосковной жарой. Некоторые теряли сознание", — утверждало издание.
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