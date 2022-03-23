Представитель госдепартамента сообщил журналистам, что Олбрайт скончалась от рака.

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт стала первой женщиной во главе внешнеполитического ведомства Штатов при президенте Билле Клинтоне. Олбрайт — сторонница жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, за всемерную защиту интересов США, не останавливаясь и перед применением военной силы.

Свободно владела английским, русским, чешским и французским; читала по-польски и сербо-хорватским.