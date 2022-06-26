Украину за полгода покинуло более 7 млн человек

Всего с 1 января по 14 июня 2022 года в странах ЕС было подано 339 984 таких ходатайства. Большинство просителей убежища прибыли из Афганистана - 42 900 человек. На втором месте - беженцы из Сирии (34 900 заявителей), большинство из которых просили убежища в Германии. На третьем месте - граждане Венесуэлы (22 900 запросов), почти все из которых стремились попасть в Испанию.
Беженцы из Украины в 2022 году подали 22,7 тысяч заявлений. Как отмечает агентство Reuters, относительно небольшое число заявок связано с тем, что в отношении людей из Украины действует особое правило, позволяющее им получить временное убежище в ЕС без специальной процедуры. Так называемый статус временной защиты украинцы, спасающиеся от войны, получают автоматически после пересечения границы.
По данным EUAA, по состоянию на 19 июня Украину из-за войны покинули 7,7 млн человек, из них 3,4 млн получили временную защиту, еще 2,6 млн человек вернулись в страну. Похожие цифры приводит и ООН. По данным организации, с начала войны из Украины выехали восемь миллионов человек, из которых 5,2 числятся беженцами. В обратном направлении границу пересекли 2,8 млн человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из-за кибератаки российских хакеров учреждения и бизнес Литвы работают с перебоями
Продолжающаяся кибератака группы связанных с Россией...
Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, в котором находилось около тысячи людей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что...
Экономисты оценили угрозы России: эта страна может нанести вред самой себе
Не за горами еще несколько этапов санкций ЕС в...
Премьер-министр: Литва высказала ЕК много замечаний по калининградскому транзиту
Литва представила ряд замечаний Европейской Комиссии...
Спецэфир Delfi: "Искандеры" для Лукашенко, Калининградский транзит и позиция Литвы
Путин пообещал передать Минску " Искандеры " в ответ на...