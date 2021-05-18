Из записей следует, что с 2014 года, после присоединения Крыма к России начала вооруженного конфликта на востоке Украины, Медведчук регулярно общался с высокопоставленными российскими чиновниками и с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По данным Bihus.info, собеседники украинского политика идентифицированы по голосам и номерам телефонов как бывший зампред правительства РФ Дмитрий Козак, бывший помощник президента России Владислав Сурков, экс чрезвычайный посол России на Украине Михаил Зурабов, бывший министр энергетики Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент "Транснефти" Николай Токарев, а также Антон Вайно, который в то время был заместителем главы администрации президента РФ, и бывший руководитель протокола президента Владимир Островенко.

На аудиозаписях, подлинность которых не подтверждена официально, сам Медведчук утверждает, что поддерживал негласный контакт с Кремлем по согласованию с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, к которому имел постоянный доступ уже с июня 2014 года, в том числе по ночам, в выходные и праздники.

В расследовании говорится, что Медведчук не просто передавал информацию из Москвы, а пытался "влиять на Порошенко, убедить его принимать те или иные решения, о которых просит Москва, в частности по организации жизни на оккупированных территориях".

Что касается российских чиновников, то Медведчук, по данным журналистов, имел регулярные прямые контакты с должностными лицами уровня зампреда правительства и помощника президента РФ, о встречах с самим Владимиром Путиным просил через протокольную службу, что иногда занимало две недели.

В мае-июне 2014 года на помощника Медведчука Дмитрия Дорошенко была возложена задача оценить готовность руководства самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР к переговорам с Медведчуком и организовать контакты с ними.

Не имея никакого официального статуса от Украины, Медведчук просил передать лидерам ДНР и ЛНР ряд гарантий: освобождение от ответственности тех, кто сложит оружие, коридор для выхода российских наемников, досрочные местные выборы и согласование губернатора с представителями Донбасса.

В июне 2014 года для принятия окончательного решения по негласным переговорам Медведчук отправился в Сочи, где в то время находился Путин. Позже тогдашний лидер ДНР Александр Бородай подтвердил Медведчуку, что получил отмашку Кремля и что готов ко встрече. По данным Bihus.info, тезисы, которые Медведчук озвучил в разговоре со своим помощником по Донецку и Луганску в июне 2014 года, через неделю появились в мирном плане Порошенко.

В одном из разговоров Медведчук просил спасти дом своего "хорошего знакомого и друга" олигарха Рината Ахметова, в других хвастался руководителю протокола Путина результатами партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах на Украине в 2014 году и обсуждал с Владиславом Сурковым согласование текста законопроекта о свободной экономической зоне в Донбассе. В дальнейшем такой законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде, но не принят.

Значительная часть разговоров на записях касается бизнес-планов Медведчука: торговли углем с оккупированных территорий и РФ, контроля над нефтепроводом и газовым месторождением в Крыму, нефтяного завода в России; негласного посредничества в переговорах между Украиной и РФ по газу и электроэнергии, а также обмена пленными.

11 мая украинские силовики провели обыски в доме Медведчука и в офисе возглавляемой им партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". На следующий день ему были предъявлены обвинения в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Суд обязал Медведчука не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Владимир Путин заявил, что на Украине происходит "очевидная зачистка политического поля" от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса в Донбассе и добрососедские отношения с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, но следит за ней и хочет быть уверен, "что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена Медведчука на осужденных в России украинцев. Песков назвал подобные разговоры "украинской внутриполитической кухней", добавив, что Москва не рассматривает всерьез возможность такого обмена.