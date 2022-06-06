Украинские власти: в Мариуполе может произойти вспышка холеры

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут заболеть из-за эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, среди оккупационных властей и их кураторов”, - сказал он.
По его словам, просто закрыть город – это самый циничный вариант борьбы с эпидемией.
Мариуполь находится под контролем российской армии с мая.
Андрющенко добавил, что гуманитарная ситуация там становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблемы с продовольствием. Из-за отсутствия водоснабжения в городе есть опасность вспышки инфекционных заболеваний.
Российская сторона не комментировала сообщения об опасности вспышки холеры или других заболеваний в городе.
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