aA
В захваченном российскими военными Мариуполе новые власти вводят карантин из-за опасности вспышки холеры, заявил в эфире украинского телевидения советник мэра города Петр Андрющенко.
Украинские власти: в Мариуполе может произойти вспышка холеры
© Reuters / Scanpix

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут заболеть из-за эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, среди оккупационных властей и их кураторов”, - сказал он.

По его словам, просто закрыть город – это самый циничный вариант борьбы с эпидемией.

Статьи по теме:
ВОЗ готовится к вспышкам холеры в Мариуполе. Что это значит для России?

Мариуполь находится под контролем российской армии с мая.

Андрющенко добавил, что гуманитарная ситуация там становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблемы с продовольствием. Из-за отсутствия водоснабжения в городе есть опасность вспышки инфекционных заболеваний.

Российская сторона не комментировала сообщения об опасности вспышки холеры или других заболеваний в городе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Выявлены три риска для финансового рынка Литвы: один из них – накал на рынке недвижимости

Финансовый рынок Литвы неплохо перенес пандемию,...

Независимого поставщика электроэнергии еще не выбрали 42% клиентов второго этапа

До конца срока выбора независимого поставщика...

С понедельника в Вильнюсе появились полосы А+

С 6 июня на дорогах столицы Литвы появились полосы A+. До...

Президент Литвы: зерно из Украины не может следовать через Беларусь

Зерно из Украины не может транспортироваться в...

Специалисты: скульптуры советских военных на кладбище в Вильнюсе не представляют ценности

Пятый оценочный совет Департамента культурного...