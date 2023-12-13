Украина против России: ЕСПЧ рассматривает "крымское дело"

В Европейском суде по правам человека в среду, 13 декабря, начались слушания по межгосударственному делу Украины против России, в котором Киев обвиняет Москву в "административной практике" систематических нарушении Европейской конвенции по правам человека в аннексированном Крыму с февраля 2014 года. "Крымское дело" касается и депортации в Россию украинских "осужденных" по сфабрикованным делам, а также преследований в отношении украинских политзаключенных.

Ранее ЕСПЧ счел приемлемыми ряд жалоб украинской стороны по этому делу и теперь рассмотрит их по существу. В то же время суд проверит приемлемость объединенных в одно межгосударственное дело исков, касающихся политзаключенных и передачи в Россию украинских "осужденных", сообщили в Страсбурге.

Слушания по этому делу публичные, однако после них суд приступит к закрытому обсуждению. На сайте ЕСПЧ сообщается, что решение будет вынесено позднее, но конкретные сроки пока не указываются.

ЕСПЧ рассматривает четыре иска Украины против России