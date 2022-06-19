Украина: приняты законы о запрете российской музыки, ввоза и распространения книг из России и Беларуси

Закон запрещает публичное исполнение и трансляцию произведений (в том числе музыкальных клипов) артистов, у которых было или остается российское гражданство после 1991 года.
В случае нарушения этой нормы телерадиокомпании будут обязаны заплатить штраф в размере 10% от лицензионного сбора.
Это не коснется творчества исполнителей, осудивших военную агрессию России против Украины.
Чтобы попасть в список исключений (и, в частности, совершать гастроли в Украине), законопроект предписывает желающим артистам или их представителям подать заявление установленной формы в Службу безопасности Украины (СБУ).
Вместе с заявлением артисты должны будут подписать декларацию с осуждением агрессии и требованием немедленно прекратить войну.
Предполагается, что список исключений будет размещен и обновляться на сайте СБУ.
Запрещается ввоз и распространения книг из России и Беларуси
Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект о запрете ввоза и распространения в Украине книг, у авторов которых было или остается после 1991 года российское гражданство, а также другой печатной продукции из России, Беларуси, а также с оккупированных территорий.
Исключения предусмотрены для книг и изданий, которые ввозятся физическими лицами в личном багаже не для распространения.
Запрет также не коснется книг, изданных во времена СССР или раньше.
Кроме того, как отмечает Интерфакс-Украина, закон предлагает усилить ограничения на издательскую продукцию антиукраинского содержания, прекратить распространение таковой в Украине - в частности, нейтрализовать угрозы массовой печати в Украине книг российских авторов, создание в Украине второй зоны копирайта на переводы на русский язык популярной литературы, а также ввоз соответствующей литературы из третьих стран.
С 1 января 2023 года все книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и официальных языках Европейского союза.
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