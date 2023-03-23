Украина получила от Словакии первые с начала войны истребители

Братислава планирует передать 13 истребителей советского производства, в первой партии поставлены четыре из них, сообщил в фейсбуке министр обороны страны Ярослав Надь. Остальные будут отправлены в течение ближайших недель, написал он.
МиГ-29 используется украинскими ВВС, поэтому в стране существует система подготовки пилотов для них. До начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине был 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых.
Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Сколько из них находились в боеспособном состоянии – неизвестно. Как минимум 18 из них были потеряны во время боёв.
В ближайшее время аналогичные самолёты Украине передаст Польша. Такие же истребители есть на вооружении входящей в НАТО Болгарии. Киев официально обратился к стране с просьбой передать их украинской армии.
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