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Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29, это первые поставки боеспособных самолётов стране с начала конфликта, о которых стало известно. Киев требует авиационную технику у западных стран с начала февральского вторжения.
Украина получила от Словакии первые с начала войны истребители
© Reuters / Scanpix

Братислава планирует передать 13 истребителей советского производства, в первой партии поставлены четыре из них, сообщил в фейсбуке министр обороны страны Ярослав Надь. Остальные будут отправлены в течение ближайших недель, написал он.

МиГ-29 используется украинскими ВВС, поэтому в стране существует система подготовки пилотов для них. До начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине был 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых.

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Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Сколько из них находились в боеспособном состоянии – неизвестно. Как минимум 18 из них были потеряны во время боёв.

В ближайшее время аналогичные самолёты Украине передаст Польша. Такие же истребители есть на вооружении входящей в НАТО Болгарии. Киев официально обратился к стране с просьбой передать их украинской армии.

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Радио Свобода

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