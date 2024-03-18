Украина не будет продлевать контракт с "Газпромом"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что Киев не намерен заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие соглашения с Россией по транзиту газа. Об этом он сообщил в эфире Национального телемарафона в воскресенье, 17 марта. Этот контракт действует до 31 декабря 2024 года, уточнил министр.

Галущенко также подчеркнул, что украинская газотранспортная система, включая систему подземных газовых хранилищ, в прошлом году прошла "стресс-тест" и готова к функционированию без транзита газа из страны, напавшей на Украину. Министр энергетики при этом не дал пояснения, будет ли возможным продолжение транспортировки газа из России в обход контрактов с российской компанией "Газпром", но упомянув о том, что страны ЕС имеют успешный опыт быстрого отказа от российского газа.