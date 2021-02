Украина начинает вакцинацию от коронавируса

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса. " Грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", — написал в Facebook во вторник, 23 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил индийских партнеров за поставку первой партии вакцины CoviShield и заверил, что вакцинация в стране начнется уже в ближайшее время.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0