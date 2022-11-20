По ее словам, речь идет прежде всего об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить, в частности, о пожилых людях. Обязательную эвакуацию проводить пока не будут, но многие жители, с которыми поговорила Верещук, побывавшая в Херсоне, выразили желание уехать.

"Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение", — отметила она.